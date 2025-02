Paolo Vanoli, tecnico del Torino, si è soffermato in conferenza stampa anche sulla situazione di Ilic, al centro di una trattativa con lo Spartak Mosca tra tanti ostacoli: "Il mercato è aperto, e l'affare può andare ancora in porto - ha assicurato l'allenatore prima della sfida con il Bologna -. Se resterà sarà un valore aggiunto per noi".