Il Barcellona si assicura un altro grande talento: si tratta di Roony Bardghji, esterno destro svedese acquistato dal Copenhagen per 2 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2005 ha firmato un contratto fino al 2029. Quello di Rooney è un nome che da tempo circola tra gli addetti ai lavori: Bardghji infatti è considerato uno dei talenti più cristallini della sua generazione. Nell'ultima stagione la sua ascesa è stata temporaneamente frenata da un grave infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per quasi 12 mesi ma ora il "Messi svedese", come veniva soprannominato, è pronto a riprendersi il tempo perso.