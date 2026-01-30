Sarri non ne può più di mercato: "Non so nulla e non mi interessa"

Ecco le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Genoa ai microfoni di DAZN: "Sono state settimane difficili per molteplici motivi, sono contento che i ragazzi abbiano dato le giuste risposte. Giocare senza la maggioranza dei tifosi non è stato semplice ma come detto in precedenza, è l'ennesimo atto di amore verso la squadra. I nuovi attaccanti? Ratkov è più presente in area, Maldini è bravo a venire a giocare con la squadra, deve migliorare a scaricare il pallone e ad attaccare l'area. Il primo invece arriva da un campionato diverso e deve inserirsi, lo scopriremo nelle prossime giornate. Mercato? Non lo so, non lo so e non mi interessa del mercato. Romagnoli è una gestione in mano alla società. Ci ho parlato un minuto fa, mi ha detto che non sa che dire. Aspettiamo le decisioni della società, non c'è bisogno della mia, per noi lui è importante. Avevo fatto una valutazione simile su Castellanos e Guendouzi, non so che dirti.