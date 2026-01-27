Torino: Tchoca è sbarcato in Italia, ora le visite mediche

27 Gen 2026 - 10:04
Il Torino si prepara ad accogliere Tchoca, il difensore brasiliano è atterrato in Italia ed è pronto a iniziare la sua avventura sotto la Mole. Il classe 2003, prelevato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Corinthians, è sbarcato a Milano e si appresta a sottoporsi alle visite all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Tchoca andrà a rinforzare il reparto difensivo a disposizione del tecnico Baroni che proprio nella giornata di ieri ha perso Ismajli, fermato da un problema muscolare e costretto ai box per circa un mese.

