Il Milan cerca Puljic: chi è il difensore del Bayern Monaco

27 Gen 2026 - 10:00

Il Milan punta con decisione su Ljubo Puljic, difensore centrale croato classe 2007 in forza al Bayern Monaco. Il giovane talento, un mancino di 194 centimetri già nel giro della nazionale Under 19, è l'obiettivo principale per rinforzare il Milan Futuro di Massimo Oddo, seguendo la scia di colpi di prospettiva come il recente arrivo di Cissé. Arrivato in Germania dall'Osijek per circa 3 milioni di euro, Puljic è finito nel mirino dei rossoneri che intendono battere la concorrenza europea per assicurarsi uno dei profili difensivi più promettenti del panorama internazionale.

