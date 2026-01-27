Mercato Roma: Carrasco spinge, assalto a Wolfe

27 Gen 2026 - 11:11

Il calciomercato della Roma entra nelle sue ore più calde con Massara impegnato in una corsa contro il tempo per accontentare le richieste di Gasperini. La priorità assoluta resta l'innesto di un esterno offensivo di piede destro e, tramontate le piste proibitive che portavano a Tel e Sauer, il nome di Yannick Carrasco è diventato quello più concreto. Il belga è fortissimo della volontà di tornare nel calcio europeo per non perdere il treno del Mondiale ed è persino disposto a ridursi l’ingaggio, mentre la Roma attende che l’Al Shabab apra finalmente alla formula del prestito. Parallelamente, la dirigenza giallorossa lavora per rinforzare la corsia mancina, dove il nome caldissimo è quello di Moller Wolfe. Nonostante il gradimento del terzino norvegese, la trattativa con il Wolverhampton resta in salita dopo il rifiuto della prima offerta da otto milioni di euro, con gli inglesi che ne chiedono almeno venti. Lo riporta il Messaggero.

