Il Torino vorrebbe riprovare a portare in granata Jonathan Ikoné. A gennaio la Fiorentina non aprì al prestito e l'attaccante si accordò con il Como, ma desso le cose potrebbero cambiare perché i lariani potrebbero non riscattarlo (servono 8 milioni di euro). E allora il ds Vagnati si è di nuovo fatto avanti per un secondo tentativo. Lo riporta Tuttosport.