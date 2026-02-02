Torino, rinforzo in difesa per Baroni: ufficiale Ebosse

02 Feb 2026 - 18:50

Il Torino "è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Udinese Calcio, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enzo Jacques Rodolphe Ebosse. 

Enzo Ebosse nasce ad Amiens, in Francia, l'11 marzo 1999. È un difensore centrale di piede mancino. Cresciuto nelle giovanili del Lens, con questa maglia totalizza 6 presenze con la Prima Squadra. Nell'estate 2019 passa al Le Mans: conclude la sua esperienza con 19 presenze e due assist. Nel luglio 2020 c'è il trasferimento all'Angers: 34 presenze tra Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di Lega. Nell'estate del 2022 arriva in Italia: con l'Udinese debutta in Serie A il 13 agosto contro il Milan e matura 26 presenze con la maglia bianconera. Dal gennaio del 2025 si distingue in prestito, in Polonia, allo Jagiellonia: in sei mesi ottiene 19 presenze, di cui 6 in Conference League, competizione in cui arriva a giocare i quarti di finale contro il Betis Siviglia, e vince la Supercoppa di Polonia. Da questa stagione passa in prestito al Verona: con la casacca gialloblù scende in campo 5 volte, giocando da titolare nelle ultime partite contro Cremonese ed Udinese. 

Ebosse, dopo aver difeso i colori della Nazionale francese under 16, ha scelto di rappresentare il Camerun, con cui annovera 2 presenze ufficiali, tra cui la prestigiosa vittoria per 1-0 contro il Brasile al Mondiale del 2022. Tutto il Torino Football Club accoglie Enzo Ebosse con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!". 

Torino, rinforzo in difesa per Baroni: ufficiale Ebosse