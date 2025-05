Torino: incontro positivo tra Cairo e Vanoli, ma futuro incerto

Al Torino sono in corso le 'prove di pace' tra il presidente Urbano Cairo e il tecnico Paolo Vanoli. Dopo le dichiarazioni del numero uno del club di via Viotti contro il suo allenatore rilasciate nella serata di domenica al termine dell'ultima gara di campionato contro la Roma, oggi durante l'incontro tra le parti - secondo quanto si è appreso - il clima era decisamente più disteso e sereno. Di fatto è stato un summit positivo, anche se il futuro della panchina resta sempre in bilico: il presidente Cairo, infatti, continua a sondare i nomi dei potenziali sostituti di Vanoli. L'ormai ex tecnico del Lazio Baroni rimane il profilo più gradito, più indietro le candidature di Gilardino e Gattuso. Per Vanoli, invece, potrebbero aprirsi le porte del Cagliari in caso di separazione da Nicola. La situazione in casa granata è in continua evoluzione.