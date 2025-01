Secondo Tuttosport, il Torino ha trovato l'accordo per Beto dopo un incontro con l'ex attaccante dell'Udinese. Manca ancora però il sì dell'Everton, disposto a cederlo in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. I granata, per l'obbligo, vorrebbero invece aggiungere anche una quota minima di gol che l'attaccante deve raggiunge entro giugno.