Tonali, tutto fatto con il Milan ma Mancini lo toglie dalla lista dei convocati

Un Milan scatenato può ufficializzare l'ennesimo colpo di questo mercato: sono arrivati i documenti controfirmati da Cellino, presidente del Brescia, che hanno in pratica sancito l'acquisto di Sandro Tonali. Nelle prossime ore le visite mediche e la firma del contratto. La situazione poco chiara da parte del club lombardo, però, che non ha inviato alla Federazione un certificato che attestasse la negatività o meno del giocatore, ha infastidito i dirigenti della Nazionale convincendo Mancini a escluderlo dalla lista dei convocati per le partite di Nations League.