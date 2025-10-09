Logo SportMediaset
Mercato

Tonali: "Serie A sempre più bella, tornerò ma non adesso"

09 Ott 2025 - 12:05
© Getty Images

© Getty Images

"Tornare in Serie A? E' difficile rispondere ora, non si sa mai cosa succederà. Ma io dico sempre di sì, perchè per un italiano c'è sempre la volontà di tornare nel suo paese. Magari non adesso, perchè ora mi trovo bene in tutto. Ma non chiudo mai la porta". Così il centrocampista della Nazionale Sandro Tonali parlando ai canali social della Figc dal ritiro di Coverciano, in vista del doppio impegno per le qualificazioni Mondiali contro Estonia e Israele. Inoltre secondo Tonali il campionato italiano "sta diventando sempre più bello. Ogni anno migliora, con squadre sempre più forti che aumenta il livello tecnico della Serie A". Infine Tonali ha commentato le parole dell'ex leggenda del Manchester United Paul Scholes, che lo ha definito il centrocampista più forte della Premier League. "Me lo ha detto Vicario, ma ogni volta che arrivano complimenti da giocatori così forti è una sorpresa e fa un bell'effetto", ha concluso Tonali. 

