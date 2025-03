Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Sandro Tonali è tornato sull'estate del 2021, quella decisiva per la sua permanenza al Milan dopo la stagione in prestito dal Brescia: "Non volevo andarmene, ho fatto di tutto per restare - ha raccontato l'attuale centrocampista del Newcastle -. Ci hanno chiamato e ci hanno detto: “Ok, però bisogna rinunciare, bisogna parlare'. Nel secondo anno è cambiato tutto".