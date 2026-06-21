Tonali sta per cambiare squadra: cessione a tre cifre in vista per il Newcastle

Per Sandro Tonali non è (purtroppo) un'estate da vivere al Mondiale, ma potrebbe presto diventare un'estate da calciomercato. Il centrocampista azzurro è entrato da tempo nel mirino del Tottenham di Roberto De Zerbi, che sta trattando con il Newcastle per cercare l'intesa sulle cifre dell'eventuale trasferimento.
Ma non solo, Tonali piace molto anche ad Arsenal e Manchester United, su tutte, in agguato per capire le condizioni della cessione. Per questo il Newcastle vuole anticipare la concorrenza e, dopo la prima offerta rifiutata da 90 milioni, ha già pronto il rilancio da 105 milioni di euro. Tonali ha già detto sì agli Spurs.
I Magpies, che avevano acquistato il calciatore dal Milan tre anni fa, saranno con ogni probabilità obbligati a salutarlo a causa della mancata qualificazione in Europa e dei vincoli del fair play finanziario.