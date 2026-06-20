Tonali cambia squadra e resta in Premier? Il Tottenham tratta col Newcastle, Man United e Arsenal in agguato

Ma non solo, Tonali piace molto anche ad Arsenal e Manchester United, su tutte, in agguato per capire le condizioni della cessione e provare a superare la concorrenza. I Magpies, che avevano acquistato il calciatore dal Milan tre anni fa, saranno con ogni probabilità obbligati a salutarlo a causa della mancata qualificazione in Europa e dei vincoli del fair play finanziario.