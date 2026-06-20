Tonali cambia squadra e resta in Premier? Il Tottenham tratta col Newcastle, Man United e Arsenal in agguato

20 Giu 2026 - 21:05
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Per Sandro Tonali non è (purtroppo) un'estate da vivere al Mondiale, ma potrebbe presto diventare un'estate da calciomercato. Il centrocampista azzurro è entrato da tempo nel mirino del Tottenham di Roberto De Zerbi, che sta trattando con il Newcastle per cercare l'intesa sulle cifre dell'eventuale trasferimento

Ma non solo, Tonali piace molto anche ad Arsenal e Manchester United, su tutte, in agguato per capire le condizioni della cessione e provare a superare la concorrenza. I Magpies, che avevano acquistato il calciatore dal Milan tre anni fa, saranno con ogni probabilità obbligati a salutarlo a causa della mancata qualificazione in Europa e dei vincoli del fair play finanziario.

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