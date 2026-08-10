Barça, tegola Bardghji: era sul mercato ma si teme un lungo infortunio

Non c'è pace per Roony Bardghji. Il Barça teme un infortunio serio per l'esterno svedese di origini siriane classe 2005: la zona interessata è il ginocchio. Da Barcellona ancora non sono arrivate notizie ufficiali, ma dopo l'infortunio non erano buone le sensazioni nello spogliatoio blaugrana. Si teme che Bardghji possa essersi nuovamente rotto il crociato, un infortunio già affrontato nel 2023 quando era ancora al Copenaghen. Proprio quel grave infortunio aveva permesso a Deco di portare in Catalogna a prezzo stracciato uno dei talenti più promettenti in giro per l'Europa. Roony quest'estate avrebbe dovuto lasciare il Camp Nou per trovare più spazio (le offerte da Premier e Serie A non mancavano) ma ora il grave infortunio potrebbe avergli cambiato il destino. Se venisse confermata la rottura del crociato, il Barça potrebbe non iscriverlo in lista Liga, liberando lo spazio per un altro calciatore.