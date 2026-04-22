Suzuki: "Non so se resto a Parma. Mi piace la Premier..."

22 Apr 2026 - 21:20

"Non lo so, nessuno conosce il futuro: ora il mio focus è solo sul Parma e questo è quanto. Le voci? Sì, ho letto qualcosa: penso che per i giocatori possa essere una cosa positiva, perché se giochi bene, molti club vogliono acquistarti. Io voglio fare prestazioni sempre migliori". Così il portiere del Parma Suzuki a margine di un Meet&Greet con i tifosi della formazione emiliana: "Voglio giocare i Mondiali, e se gioco bene magari potrò fare un grande passo, non so... ma io sono concentrato solo sul giocare qui e poi sui Mondiali. La Premier League? Mi piace, ma mi piace anche giocare qui e sono molto soddisfatto di essere qui".

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