Suarez è partito per Perugia dopo l'allenamento, la Juve torna a sperare

L'INTRECCIO

Luis Suarez si è allenato questa mattina con i compagni, poi è partito per Perugia per sostenere l'esame di italiano che gli consentirebbe poi di completare l'iter burocratico per ottenere il passaporto italiano. Il bomber uruguaiano sosterrà la prova presso l'Università per Stranieri di Perugia, uno dei pochi enti riconosciuti in cui uno straniero può effettuare l’esame. L'allontanamento dalla Juve, però, sembra sempre più un dato di fatto. La logica di Suarez, in effetti, è inattaccabile. Se Messi è restato perché aveva un contratto, perché lui è costretto ad andarsene?

Secondo il "Mundo deportivo" l'attaccante uruguaiano è offeso con il club che lo ha invitato a cercarsi un'altra squadra senza preoccuparsi del fatto che ha un accordo per un altro anno (che diventano due se nella prima stagione raggiungerà il 60% delle presenze). Ma quello che più lo ha fatto arrabbiare è il fatto che il Barça non abbia intenzione di versargli quello che gli spetta per la risoluzione anticipata del contratto: almeno 15 milioni.

Ecco perché la soluzione più probabile al momento è quella che prevede che Suarez resti in blaugrana pronto a giocarsi il posto in squadra. Il Barcellona preferisce tenersi il giocatore piuttosto che buttare via 15 milioni, se si considera anche la situazione economica del club. Una soluzione che, a questo punto, conviene a entrambe le parti, visto che Suarez è convinto che, se resterà, conquisterà facilmente il posto da titolare ed è disposto ad andarsene solo se gli verrà corrisposto quanto gli è dovuto.