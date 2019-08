Tutte in fila per Daniel Sturridge. Secondo il britannico 'The Times', ben 13 squadre sarebbero interessate a Daniel Sturridge, svincolato dopo l'esperienza al Liverpool. Tra queste anche Atalanta e Bologna. Le offerte sarebbero arrivate anche da Spagna (Betis, Leganes e Valladolid), Stati Uniti (DC United e Philadelphia), Marsiglia (Francia), Germania (Eintracht) e Fenerbahce (Turchia).