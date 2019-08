Ai saluti in casa Sassuolo, Khouma El Babacar non ha scelto il numero di maglia e aspetta di trovare una nuova destinazione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Lecce si sarebbe defilato e torna così d'attualità l'idea che porterebbe il senegalese alla Spal, pronta a muoversi sull'ex Fiorentina in caso di cessioni nel reparto offensivo attualmente a disposizione di Semplici.