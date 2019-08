Il portiere senegalese Alfred Gomis, finalista in Coppa d'Africa, è pronto a lasciare la Spal per firmare un quadriennale con il club francese del Digione. Si attende ormai solo l'ufficialità. Il 25enne è arrivato in Italia nel 2010 nelle file del Torino. Il club granata lo ha prestato più volte a Crotone, Avellino, Cesena, Bologna e Salernitana, prima di essere ceduto in prestito con obbligo di riscatto alla Spal nel 2017. Secondo fonti citate dall'agenzia Afp, l'importo del trasferimento al Digione dovrebbe essere leggermente inferiore a un milione di euro.