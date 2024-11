SPAGNA, DE LA FUENTE: "HO RICEVUTO CHIAMATE DAI CLUB, MA C'È ACCORDO PER PROSEGUIRE CON LA NAZIONALE"

Luis de la Fuente non sembra intenzionato a mollare la presa nonostante le difficoltà da un punto di vista contrattuale emerse con la Spagna. Il commissario tecnico degli iberici ha confermato di voler andare avanti in un'intervista con Radio MARCA: "Mentirei se dicessi il contrario e mi piace sempre andare avanti con l'onestà. È normale che ci siano stati questi contatti. Non so da dove sia arrivata la notizia degli USA, era un momento inappropriato. È normale che ci chiamino, ma dobbiamo ascoltare quando è necessario. Ho un'agenzia di rappresentanza concentrata sul mio futuro e loro ascoltano quando devono farlo. C'è accordo totale per continuare, sono felice di prepararmi per la selezione".