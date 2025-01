Spagna, ct de La Fuente rinnova fino al 2028

Il ct della Spagna campione d'Europa Luis de la Fuente ha rinnovato il contratto fino al 2028, l'anno degli Europei in Inghilterra. Lo comunica in una nota la federcalcio iberica, che afferma di aver "rinnovato la fiducia" al tecnico 63nne, che ha iniziato il percorso nella Roja nel 2013 dalle selezioni giovanili per poi prendere il posto di Luis Enrique nel 2022, dopo il Mondiale in Qatar. De La Fuente è il primo ct della Spagna a vincere gli Europei in tre categorie diverse: Under 19, Under 21, nazionale maggiore.