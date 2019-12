Sorpresona Borussia: preso Haaland. Che beffa per la Juve

IL COLPO

Niente Juve, niente Manchester United: a sorpresa Erlin Haaland ha firmato con il Borussia Dortmund. Ad annunciarlo sono stati i tedeschi che hanno mostrato la firma del promettente attaccante norvegese che è esploso in questa stagione con la maglia del Salisburgo. Agli austriaci circa 20 milioni di euro, i soldi necessari per la clausola rescissoria valida solo in questa sessione di mercato.

Un vero colpo a sorpresa da parte dei tedeschi che sono stati bravissimi a lavorare sotto traccia e a convincere l'attaccante classe 2000. In molti lo davano per vicinissimo alla Juve visti gli ottimi rapporti tra Raiola e i bianconeri, ma il norvegese ha scelto la Germania per fare il salto di qualità. Il 19enne in stagione ha già segnato 28 gol in 22 partite, addirittura 8 su sei in Champions League, competizione che continuerà a giocare in giallonero. Contratto fino al 2024, sicuramente ricchissimo. Nulla da fare per bianconeri, ma anche Milan, Manchester United e Lipsia che ci avevano fatto un pensierino in queste settimane.