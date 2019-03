Solskjaer si è guadagnato la conferma: contratto di 3 anni con il Manchester United

28/03/2019

Ole Gunnar Solskjaer continuerà ad essere l'allenatore del Manchester United. Il norvegese, arrivato ad Old Trafford dopo il licenziamento di Josè Mourinho il 19 dicembre, è stato confermato nel suo incarico e ha firmato un contratto triennale. Lo hanno annunciato i Red Devils in un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il norvegese è stato premiato per i suoi eccellenti risultati da quando ha preso le redini della squadra: 14 vittorie in 19 partite. Lo United è attualmente quinto in Premier League, è in corsa per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione e affronterà il Barcellona nei quarti di finale di Champions dopo l'impresa negli ottavi contro il Psg.