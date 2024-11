Slovan Bratislava, parla l'agente di Marcelli: "Ritorno di fiamma con il Milan? Dovete chiedere a loro"

Juraj Venglos non vuole sbilanciarsi dopo il gol realizzato da Nino Marcelli contro il Milan. Come riportato da gianlucadimarzio.com il giocatore ha ricevuto in passato parecchi apprezzamenti da parte dei rossoneri che potrebbero presto tornare a pensare a lui. "Lui è giovane, uno dei migliori talenti in Slovacchia, ma allo Slovan può giocare regolarmente per essere pronto al grande salto. Preferisce fare così. Ritorno di fiamma dopo il gol in Champions League? Non dirò nulla... (ride, ndr) Dovete chiedere a quelli del Milan..." ha sottolineato Venglos.