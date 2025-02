Slot sul rinnovo di Salah: "Costerà caro"

Mo Salah non ha intenzione di fermarsi. L'attaccante egiziano del Liverpool a 32 anni è nel pieno della sua forma fisica e mentale come dimostrano le prestazioni e i numeri messi a referto in questa stagione: al momento sono 30 gol e 21 assist, ma il tassametro continua a correre. Un rendimento da super top, nel campionato dei top per eccellenza, la Premier League. Stupisce allora che l'ex Roma si trovi a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, in programma per il prossimo giugno. La lista delle pretendenti è già lunghissima (senza escludere un rinnovo coi Reds) ma, a sentire Arne Slot, tecnico del Liverpool, il livello di Salah non farà altro che aumentare i soldi che l'egiziano chiederà per il prossimo contratto: "Più fa bene e più diventa costoso. Per tutti è meglio che giochi così. Forse non è il massimo solo per chi dovrà pagarlo".