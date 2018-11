Chievo, ufficiale: Di Carlo nuovo allenatore. Nicola all'Udinese

13/11/2018

L'ufficialità è arrivata e il Chievo Verona si appresta ad accogliere Domenico Di Carlo per la terza volta. Il tecnico si è liberato dal contratto col Novara e ha firmato un accordo di sei mesi con importante bonus in caso di salvezza, dirigendo l'allenamento a Veronello al posto del dimissionario Ventura.



Cambio in panchina anche a Udine dopo è stato esonerato Velazquez: fatale la sconfitta di Empoli con un solo punto guadagnato nelle ultime sette partite dopo averne conquistati otto nelle prime cinque. I friulani sono al terz'ultimo posto e per rilanciare la squadra il presidente Pozzo ha scelto l'ex Crotone Davide Nicola, preferito a Sanchez Flores e a Massimo Carrera. Domani la presentazione per il neo-allenatore che ha firmato fino al 2020.