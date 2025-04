Serie D: ko in casa, L'Aquila esonera l'allenatore De Feudis

La sconfitta casalinga dell'Aquila Calcio con la Vigor Senigallia (serie D girone F) per 1-2 è costata il posto al tecnico De Feudis che è stato esonerato. Lo si apprende da un comunicato ufficiale della società rossoblù. "L'Aquila 1927 S.S.D.R.L comunica di aver sollevato dall'incarico il responsabile tecnico della prima squadra, mister Michele De Feudis, ed il suo vice Vincenzo Lambertini. Al contempo comunica di aver affidato la guida tecnica sino a fine stagione a mister Luigi Durastante, nella consapevolezza di voler perseguire gli obiettivi per i quali i rossoblù sono ancora in corsa. Ringraziamo i mister De Feudis e Lambertini per il lavoro svolto in questa stagione, augurando a loro le migliori fortune professionali".