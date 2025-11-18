Lazio, Mandas ha chiesto la cessione

Questi saranno gli ultimi mesi di Christos Mandas alla Lazio. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, il portiere avrebbe chiesto ai biancocelesti di essere ceduto durante la sessione invernale di mercato: rispetto allo scorso anno, la situazione per il greco è cambiata totalmente, visto che Sarri gli preferisce Provedel e la mancanza delle coppe europee lo costringe alla panchina. Già a gennaio, il club rifiutò 12 milioni dal Wolverhampton, chiedendone almeno otto in più. Ora, sarebbe impensabile piazzare Mandas alle stesse cifre: più facile che la cessione si concretizzi intorno ai 10 milioni di euro.