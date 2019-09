Serie D, Foggia-Mancini già ai titoli di coda 

E' durata meno di un mese l'avventura in Serie D di Amantino Mancini sulla panchina del Foggia. Arrivato in rossonero il 7 agosto, l'ex terzino di Roma, Inter e Milan ha rassegnato infatti le dimissioni dopo l'esordio amaro contro il Fasano. Insieme al difficile rapporto con i tifosi, che si erano schierati apertamente contro il tecnico scelto della società, decisive per la rottura sarebbero state alcune frizioni con la dirigenza e la scelta di punire la squadra con un allenamento alle 6 del mattino dopo la sconfitta.