Serie C, il difensore Bassoli nuovo arrivo in casa Az Picerno

Il difensore Alessandro Bassoli è un nuovo calciatore del Picerno (Serie C, girone C). Lo ha annunciato l'ufficio stampa della società lucana. Giocatore d'esperienza e leader difensivo, Bassoli - che ha 35 anni - vanta un lungo percorso tra i professionisti e ha militato in club come Bologna, Modena, Südtirol, Pordenone e Spal. Il direttore generale Vincenzo Greco ha commentato: "Sono contento di aver portato Alessandro a Picerno. È un profilo di grande esperienza ha notevoli qualità sia a livello sportivo che umano e porterà impatto, esperienza e solidità alla nostra retroguardia". Il Picerno è attualmente all'ultimo posto della classifica del girone meridionale della Serie C con 14 punti.