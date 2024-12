Serie C, il Campobasso cambia direttore sportivo: via Filipponi

Il Campobasso, società che milita nel girone B della serie C, ha esonerato il direttore sportivo Sergio Filipponi. La decisione è stata ufficializzata ieri al termine della partita interna contro l'Arezzo persa dalla compagnie molisana 0-1. "A Sergio Filipponi - si legge in una nota stampa - va il nostro più sincero ringraziamento per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante il suo incarico. La sua figura è stata determinante nel percorso che ha riportato i colori rossoblù in serie C. Con l'auspicio che il futuro gli riservi nuove e importanti soddisfazioni, gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale". Intanto, la società "conferma il proprio impegno nel proseguire con determinazione il progetto sportivo, avendo come obiettivo primario il continuo miglioramento e il raggiungimento di nuovi traguardi".