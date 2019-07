Serie A: il tabellone del calciomercato estivo 2019. Tutti i trasferimenti ufficiali

Atalanta Muriel (a, Siviglia), Sportiello (p, Frosinone fp), Mattiello (d, Bologna), Valzania (c, Frosinone fp), Haas (c, Palermo fp), Melegoni (c, Pescara fp), Cornelius (a, Bordeaux fp), Vido (a, Perugia fp) -

Bologna Tomiyasu (d, Sint-Truiden), Bani (d, Chievo), Orsolini (a, Juventus), Soriano (c, Villarreal), Sansone (a, Villarreal), Schouten (c, Excelsior), Denswil (d, Bruges) Avenatti (a, Standard Liegi), Mattiello (d, Atalanta), Lyanco (d, Torino fp), Krafth (d, Amiens), Edera (a, Torino fp), Frabotta (d, Juventus U23)

Brescia - Romagnoli (d, Empoli), Martinelli (c, svincolato)

Cagliari Pinna (d, Olbia), Ceter (c, Olbia), Vicario (p, Venezia), Cacciatore (d, Chievo), Walukiewicz (d, Pogon) Srna (d)

Fiorentina Terzic (d, Stella Rossa), Rasmussen (d, Empoli), Zurkowski (c, Gornik Zabrze), Dragowski (p, Empoli fp) Norgaard (c, Brentford), Lafont (p, Nantes)

Genoa Romulo (c, Lazio fp), Jaroszynski (d, Chievo), Zapata (d, svinc), Pinamonti (a, Inter), Barreca (d, Monaco), De la Vega (a, Lanus), Rizzo (d, Inter), Gavioli (c, Inter), Jagiello (c, Zaglebie Lubin), Radu (p, Inter), Gumus (a, Galatasaray) Romero (d, Juventus), Salcedo (a, Inter)

Inter Godin (d, Atl. Madrid), Agoume (c, Sochaux), Lazaro (c, Hertha Berlino), Sensi (c, Sassuolo), Brazao (p, Parma), Bastoni (d, Parma fp), Karamoh (a, Bordeaux fp) Vanheusden (d, Standard Liegi), Emmers (c, Standard Liegi), Pinamonti (a, Genoa), Cedric (d, Southampton fp), Vrsaljko (d, Atletico Madrid fp), Keita (a, Monaco fp), Adorante (a, Parma)

Juventus Rabiot (c, Psg), Lu. Pellegrini (d, Roma), Ramsey (c, Arsenal), Demiral (d, Sassuolo), Romero (d, Genoa), Traoré (c, Empoli), Pjaca (a, Fiorentina fp), Higuain (a, Chelsea fp) Spinazzola (d, Roma)

Lazio Adekanye (a, Liverpool), Murgia (c, Spal fp), Palombi (a, Lecce), Minala (c, Salernitana fp), Casasola (d, Salernitana fp), Anderson (d, Salernitana fp), Kishna (a, Den Haag fp) Romulo (c, Genoa fp), Basta (d, svincolato), Caceres (d, svincolato)

Lecce Vera Ramirez (d, Leones FC), Meccariello (d, Brescia), Shikhov (c, Paok Salonicco), Benzar (d, Steaua Bucarest) Palombi (c, Lazio fp), Venuti (d, Fiorentina fp), Scavone (c, Parma fp)

Milan André Silva (a, Siviglia fp), Theo Hernandez (d, Real Madrid), Krunic (c, Empoli) Abate (d, svincolato), Bertolacci (c, svincolato), Josè Mauri (c, svincolato), Montolivo (c, svincolato), Zapata (d, svincolato), Bakayoko (c, fine prestito Chelsea), Simic (d, Hajduk), Gomez (d, Palmeiras)

Napoli Di Lorenzo (d, Empoli), Manolas (d, Roma) Diawara (c, Roma)

Parma Adorante (a, Inter), Martella (d, Pescara), Pavone (a, Pescara) Brazao (p, Inter fp), Galano (a, Pescara), Inglese (a, Napoli fp), Grassi (c, Napoli fp), Bastoni (d, Inter fp), Sepe (p, Napoli fp), Dimarco (d, Inter fp), Sierralta (d, Udinese fp)

Roma Spinazzola (d, Juventus), Defrel (a, Sampdoria fp), Gonalons (c, Siviglia fp), Gerson (a, Fiorentina fp), Diawara (c, Napoli) Ponce (a, Spartak Mosca), Lu. Pellegrini (d, Juventus), Gerson (c, D. Mosca), Manolas (d, Napoli), A. Romagnoli (d, Spartak Mosca)

Sampdoria Maroni (c, Boca Juniors), Depaoli (d, Chievo), Chabot (d, Groningen), Thorsby (c, Heerenveen), Mulè (d, Trapani) Belec (p, Apoel Nicosia), Kownacki (a, Fortuna Dusseldorf), Ivan (c, Chievo), Leverbe (d, Chievo)

Sassuolo Caputo (a, Empoli), Sala (d, Arezzo), Boateng (a, Barcellona fp), Pinato (c, Venezia), Letschert (d, Utrecht), Ricci (a, Benevento) Odgaard (d, Heerenveen), Sensi (c, Inter), Demiral (d, Juventus), Lemos (d, Las Palmas), Ragusa (c, Verona)

Spal Igor (d, Salisburgo), Moncini (a, Cittadella), Finotto (a, Cittadella), Salamon (d, Frosinone), Viviani (c, Frosinone), Vaisanen (d, Crotone) Everton Luiz (c, Real Salt Lake), Bonifazi (d, Torino), Viviano (p, Sporting fp), Regini (d, Sampdoria), Simic (d, Sampdoria), Fulignati (p, Ascoli)

Torino Djidji (d, Nantes), Ola Aina (d, Chelsea), Bonifazi (d, Spal), Lyanco (d, Bologna fp), Edera (a, Bologna fp) Milinkovic-Savic (p, Standard Liegi), Ljajic (a, Besiktas), Niang (a, Rennes), Avelar (d, Corinthians)

Udinese Jajalo (c, Palermo), Gueye (c, Watford) D'Alessandro (c, Atalanta fp), Okaka (a, Watford fp), Zeegelaar (c, Watford fp)