Sergio Ramos non rinnova con il Real: offerte da Juve e Psg

L'indiscrezione arriva dalla popolare trasmissione spagnola "El Chiringuito Tv": le trattative per il rinnovo del contratto di Sergio Ramos, in scadenza il 30 giugno 2021, stando andando a rilento. Tanto a rilento che si sono fermate. Da parte del Real Madrid non sarebbe arrivata nessuna offerta al difensore. Facile immaginare che, a questo punto, Sergio Ramos si stia guardando intorno per trovare un'altra sistemazione. Due squadre si sarebbero già mosse con il sue enturage; Juventus e Psg.