Seregno, un altro no: dopo Borriello rifiuta anche Obinna

Sembrava fatta, ma alla fine anche Obinna, dopo Marco Borriello ("Presidente, fumi di meno"), ha snobbato la proposta del Seregno e dopo il no dell'attaccante nigeriano classe 1987 è arrivata la reazione piccata del club brianzolo (Serie D): "Il Seregno Calcio annuncia che il grandissimo campione Victor Obinna ha declinato la nostra proposta. È comprensibile che un giocatore di tale caratura voglia continuare a giocare nelle massime serie dei campionati. Forza Obinna! Ti auguriamo un grande prosieguo della tua carriera!". Con questa nota, dal retrogusto un po' amaro e un po' polemico, il Seregno comunica che l'attaccante ex Inter e Chievo Verona, non vestirà la maglia del club lombardo.