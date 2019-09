"A Roma non mi sentivo completamente felice, quindi credo sia stata la mossa giusta". Patrik Schick parla dal ritiro della Repubblica Ceca e spiega perché ha lasciato la Roma: "Avevo davvero bisogno di un cambiamento. Fino all'ultimo momento non avevo idea di come sarebbe andata la trattativa, quindi ero pronto per entrambe le opzioni. Ero pronto ad andare al Lipsia, ma anche a rimanere a Roma e combattere ancora per uno posto nella formazione titolare. Non parlo di fuga, ma avevo bisogno di un cambiamento. È il passo giusto per la mia carriera. Difficile dire perché non è andata bene alla Roma, ci sono stati più fattori. È stato un inizio difficile iniziare una nuova avventura senza una preparazione adeguata, poi gli infortuni, le grande aspettative, che purtroppo non ho soddisfatto pienamente, in più la pressione sotto la quale giocavo, che mi ha fatto sentire legato".