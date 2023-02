Sassuolo, Carnevali: "Frattesi-Roma? Discorso estivo. No a un club estero"

Sassuolo attivissimo nell'ultimo giorno di mercato. In entrata ecco Bajrami dall'Empoli e Zortea dall'Atalanta. "Su Bajrami puntavamo già dal mercato estivo, poi per una serie di situazioni non si è concretizzato niente. Per noi è un acquisto importante, è un giocatore giovane - ha detto l'ad dei neroverdi Giovanni Carnevali in esclusiva a Sportmediaset.it - Zortea arriva in un momento in cui abbiamo infortuni sulla fascia destra. Speriamo che questi ragazzi possano migliorarci". Difficile trattenere Frattesi? Il suo nome è stato accostato alla Roma (in caso di partenza di Zaniolo) e al Milan. "Noi abbiamo un ottimo rapporto con la Roma. Frattesi era un discorso quest'estate, non per questo mercato. C'era l'interesse di un club straniero, stoppato sul nascere. Frattesi per noi è un giocatore importante, lo dobbiamo trattenere almeno fino al mercato di giugno. Dal Milan non è arrivata nessuna richiesta".