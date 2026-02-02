Sassuolo, ufficiale l'arrivo di Ulisses Garcia dal Marsiglia

02 Feb 2026 - 18:57

Il Sassuolo "comunica di aver acquisito dall’Olympique Marsiglia, con la formula del prestito con diritto di acquisto, le prestazioni sportive del calciatore Ulisses Garcia.

Nato ad Almada il 11 gennaio 1996, Ulisses Alexandre Garcia Lopes, meglio noto come Ulisses Garcia, è un calciatore portoghese naturalizzato svizzero.

Cresciuto calcisticamente tra Ginevra e Zurigo, approda giovanissimo al Grasshopper Club Zürich, con cui esordisce in prima squadra e nel 2014 disputando anche la sua prima gara in UEFA Europa League.

Nel luglio 2016, poco più che ventenne, viene acquistato dal Werder Brema, collezionando presenze sia con la prima squadra che con la formazione riserve. La sua esperienza in Germania si conclude nel gennaio 2018 con il trasferimento in prestito al Norimberga.

Dal 2018 al 2024 Ulisses Garcia fa ritorno in Svizzera, diventando uno dei punti di riferimento dello Young Boys di Berna. In sei stagioni totalizza 195 presenze complessive tra campionato e coppe, disputando anche 15 gare in UEFA Champions League. Con il club di Berna conquista 4 campionati di Super League e una Coppa di Svizzera, affermandosi come titolare anche nelle competizioni europee.

Nel gennaio 2024 si trasferisce all’Olympique Marsiglia, dove gioca con continuità in Ligue 1 e Coupe de France nel ruolo di terzino sinistro, collezionando 42 presenze e 2 reti, oltre a due apparizioni nell’attuale edizione della UEFA Champions League.

A livello nazionale, Garcia ha scelto di rappresentare la Svizzera: dopo le 35 presenze nelle nazionali giovanili, dal 2021 a oggi ha collezionato 11 presenze con la Nazionale maggiore.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Ulisses!". 

Ultimi video

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

00:58
Raimondi: "Milan-Mateta ancora in piedi"

Raimondi: "Milan-Mateta ancora in piedi"

01:24
Mercato: Milan-Juventus, duello per Mateta

Mercato: Milan-Juventus, duello per Mateta

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

09:53
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

00:52
Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

00:10
MCH ARRIVO HOLM JUVENTUS MCH

Juve, l'arrivo di Holm al J Medical: ecco il nuovo difensore di Spalletti

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

I più visti di Mercato

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Priorità Kolo Muani, alternativa Zirkzee. Intanto la Juventus chiude lo scambio Holm-Joao Mario col Bologna

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:03
Sassuolo, riscattato Koné dal Marsiglia: è ufficiale
Federico Gatti
19:00
L'Al Sadd ha cercato Gatti dopo il no di Romagnoli: cosa ha risposto il difensore Juve
18:57
Sassuolo, ufficiale l'arrivo di Ulisses Garcia dal Marsiglia
18:50
Napoli, ufficiale Alisson Santos: il comunicato
18:50
Torino, rinforzo in difesa per Baroni: ufficiale Ebosse