Sassuolo, ufficiale l'arrivo di Ulisses Garcia dal Marsiglia

Dal 2018 al 2024 Ulisses Garcia fa ritorno in Svizzera, diventando uno dei punti di riferimento dello Young Boys di Berna. In sei stagioni totalizza 195 presenze complessive tra campionato e coppe, disputando anche 15 gare in UEFA Champions League. Con il club di Berna conquista 4 campionati di Super League e una Coppa di Svizzera, affermandosi come titolare anche nelle competizioni europee.