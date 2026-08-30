Njie saluta il Torino: "Questo club sarà sempre nel mio cuore"

"Cinque anni che porterò con me per tutta la vita: sono arrivato qui da ragazzo, con dei sogni nel cuore, e me ne vado da uomo, portando con me ricordi, insegnamenti, amicizie e una parte di questo posto che resterà per sempre dentro di me": comincia così il post di saluti di Alieu Njie al Torino. "Ai tifosi, ai miei compagni di squadra, allo staff, a tutte le persone che lavorano dietro le quinte e a chiunque abbia incrociato il mio cammino... grazie per aver reso questo viaggio così speciale - si legge nel messaggio dell'attaccante passato alla Fiorentina - mi avete accolto, creduto in me, messo alla prova e aiutato a crescere, dentro e fuori dal campo. Torino sarà sempre parte della mia storia, e porterò per sempre questo club e questa città nel mio cuore".