Il Sassuolo cerca un attaccante esterno che possa giocare anche da prima punta e il nome nuovo sul taccuino dei neroverdi è quello di Eder, ex Inter ora in Cina allo Jiangsu Suning. Trattativa che, secondo la Gazzetta di Modena, si annuncia complessa, possibile solo nel caso il giocatore facesse valere la sua volontà di tornare in Serie A abbassando notevolmente le pretese d'ingaggio.