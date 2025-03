Sassuolo, Grosso: "Rimarrò anche in caso di promozione in Serie A"

Fabio Grosso è pronto a guidare il Sassuolo anche in caso di promozione in Serie A. A confermarlo è il tecnico neroverde in un'intervista a La Repubblica nel quale ha spiegato le intenzioni per la prossima stagione: "“Vorrei che i giovani che alleno imparassero a resistere nelle difficoltà, che non si accontentassero di svolgere il compitino. Il timore della sfida ci sta, è umano, ma deve diventare coraggio. E in campo, mai pensare troppo: pensare rallenta il fare. Allenare, per me, è anche restituire un po' della fortuna che ho avuto. I miei ragazzi li voglio felici, soddisfatti. Prima arriviamoci in Serie A, però sì, resterò. Io e il Sassuolo ci assomigliamo, mi piace lavorare in mezzo a gente seria”.