"Per Obiang è quasi fatta, se ci sono ancora opportunità per il difensore le valutiamo. Al 99% la squadra è fatta". Cosi' l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dal ritiro pre-campionato della squadra neroverde. "Boateng? E' un campione, oggi è del Sassuolo e faremo delle valutazioni. E' appena arrivato, sicuramente può dare qualcosa e campioni come lui bisogna tenerseli stretti", ha aggiunto. "Anche Caputo è un giocatore che può darci gol ed esperienza", ha aggiunto il dirigente neroverde. Per quanto riguarda le uscite, invece, Carnevali ha dichiarato: "Babacar è in uscita, ci sono tre trattative in corsa. Anche per Lirola stiamo valutando. Se non si troverà una soluzione resteranno con noi".