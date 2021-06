Sassuolo, Carnevali: "Per Locatelli dall'estero fanno sul serio, Raspadori incedibile"

MERCATO

L'ad dei neroverdi parla anche del dopo De Zerbi: "Stiamo valutando i pro e i contro di ogni opzione, il nome nel giro di una settimana"

Manuel Locatelli resta uno degli obiettivi principali della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, ma sul suo futuro il Sassuolo prende tempo e manda un messaggio ai bianconeri: "Ci auguriamo che Manuel sia protagonista con l'Italia e vorremmo rimandare ogni trattativa a dopo l'Europeo - ha detto a Tuttosport l'ad neroverde Giovanni Carnevali -. È vero che lo scorso anno la Juve si è mossa per lui, recentemente però gli unici interessi concreti sono arrivati dall'estero. Siamo all'inizio, ma all'estero mi sembra facciano sul serio". Getty Images

Tra i gioielli che gli emiliani potranno mettere in vetrina a Euro 2020 ci sarà anche Giacomo Raspadori che però, stando alle parole di Carnevali, difficilmente potrà lasciare il club in questa finestra di mercato: "Raspadori non ha prezzo, nel senso che non vogliamo venderlo - ha garantito -. Il Sassuolo punta sui giovani e Raspadori si deve consacrare con noi. Stesso discorso per Scamacca. Raspadori resta al cento per cento. Non vogliamo nemmeno ascoltare eventuali proposte per lui. Mentre per altri giocatori ambiti dai top club, vedremo".

Infine il punto sul nuovo tecnico, che dovrà raccogliere l'eredità di De Zerbi: "Giampaolo, Pirlo o una sorpresa? Stiamo ancora valutando i pro e i contro di ogni opzione. Il nostro nuovo allenatore lo conoscerete tra una settimana, in questo momento abbiamo soltanto quel pensiero in testa".