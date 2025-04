Sassuolo, Carnevali: "Berardi una bandiera, vogliamo trattenerlo a lungo"

Dopo un solo anno in Serie B, il Sassuolo torna a calcare i campi di A. Una risalita frutto anche del lavoro della dirigenza, capace di trattenere quasi tutti i giocatori migliori per riprendersi subito la promozione. Tra i calciatori più forti del Sassuolo c'è senza dubbio Domenico Berardi, capitano e bandiera del club. Sulla permanenza del 10 verdenero si è espresso così Giovanni Carnevali, direttore del Sassuolo: "Spero la bandiera di Berardi sventoli ancora per tanto tempo. Si parla sempre meno delle bandiere perché ne sono rimaste poche, lui lo è. La nostra volontà è sempre stata quella di continuare. Per il rapporto straordinario che abbiamo, ci sederemo a ragionare con lui per capire quali possibilità ci sono“.