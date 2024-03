Sarri, la panchina può aspettare: no a un triennale dal Nottingham Forest

© Getty Images

Neanche il tempo di mettere una pietra sopra alla sua avventura sulla panchina della Lazio che Maurizio Sarri avrebbe potuto già sedersi su un'altra panchina, quella del Nottingham Forest. Il club inglese, cui è stata inflitta la penalizzazione di quattro punti in classifica per aver violato le regole del fair play finanziario inglese sforando di 34 milioni di sterline il limite di spesa di 61 milioni, precipitando al terz'ultimo posto in Premier League, avrebbe contattato il tecnico toscano offrendogli un contratto triennale e - come riferisce Alfredo Pedullà - un grosso budget per il mercato estivo in caso di conquista della salvezza. 'No grazie' è stata la risposta di Sarri.