Bologna: Karlsson in Svizzera, l'esterno passa al Servette

Si è chiuso ieri sera il calciomercato in Svizzera e il Servette ha perfezionato l'acquisto in prestito dell'esterno d'attacco di proprietà del Bologna Jesper Karlsson: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al Servette FC il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Jesper Karlsson a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027". Lo svedese, 28 anni, è stato acquistato dai rossoblù nell'estate del 2023 dall'Az Alkmaar per 11 milioni più bonus e nelle ultime stagioni si era accasato in prestito prima a Lecce, poi all'Aberdeen all'Utrecht. Nuova tappa per lui in Svizzera. Il suo contratto con il Bologna scadrà il 30 giugno 2028.