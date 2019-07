Sampdoria, quasi fatta per Murillo: al Valencia 14 milioni di euro

09/07/2019

E' pronto a tornare in Italia Jeison Murillo, che è ormai a un passo dalla Sampdoria. Il difensore colombiano, con un passato all'Inter dal 2015 al 2017, nella seconda parte dell'ultima stagione ha giocato in prestito al Barcellona, ma il cartellino è di proprietà del Valencia. E con il club spagnolo la Samp sta per chiudere un accordo che prevede il prestito del giocatore a 2 milioni di euro, con riscatto obbligatorio fissato a 12 milioni di euro.