Sampdoria in crisi, Pirlo verso l'esonero

verso l'esonero

Circolano già i nomi dei possibili sostituti di Pirlo dopo un punto in tre partite

© Getty Images Finito in bilico anche nella scorsa stagione, salvo risalire la china e portare la Sampdoria ai play-off, Andrea Pirlo sta vivendo un inizio di stagione difficile alla guida dei blucerchiati. Dopo un mercato importante da parte della società ligure, l'ex allenatore della Juventus ha iniziato male in cadetteria: appena un punto in tre partite. Per questo motivo la Samp sta riflettendo seriamente sulla sua posizione e l'esonero sembra vicino.

Per Pirlo sin qui un pareggio in casa del Frosinone e poi due ko al cospetto di Reggiana e Salernitana: ecco perché per la prossima partita contro il Bari (anch'esso in crisi) del prossimo 31 agosto al Ferraris, i blucerchiati potrebbero avere un altro allenatore in panchina. Da più parti rilanciano la candidatura di Andrea Sottil, pronto a entrare in corsa. Attenzione anche ad Aurelio Andreazzoli, esonerato dall'Empoli lo scorso gennaio. Ricordiamo che Pirlo è sotto contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno del 2025.

