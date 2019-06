Panchina Sampdoria: Di Francesco ha detto sì

14/06/2019

La risposta alla Sampdoria era attesa entro sabato ed è arrivata: Eusebio Di Francesco ha accettato la proposta del presidente Ferrero per sedersi sulla panchina blucerchiata e prendere l'eredità di Giampaolo, pronto per il Milan. L'ex tecnico della Roma si è convinto del progetto tecnico del club dopo l'ultimo incontro con il ds Carlo Osti. Ora Di Francesco deve trovare l'intesa coi giallorossi per la risoluzione del contratto (ancora un anno).